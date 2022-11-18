На ВДНХ завершаются работы по монтажу катка

Лед заливается постепенно

Готов на 90%! На ВДНХ завершают монтаж самого большого в Москве катка с искусственным льдом. Сейчас покрытие с помощью айс-матов наращивают до положенных 10-12 сантиметров. Сначала из шлангов, потом с помощью специальной техники, которая делает поверхность идеально ровной, отмечает "ТВ Центр".

"Это искусственный лед, он заливается поэтапно, послойно, каждый слой 0,1 мм, мы заливаем круглосуточно - и днём, и ночью, люди работают в авральном режиме, пока погода позволяет, пока на улице холодно", - рассказал Александр Морозов, менеджер по эксплуатации ледового оборудования катка на ВДНХ.

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