В Кремле прокомментировали возможность встречи лидеров России и США

На повестке этот вопрос не стоит

В настоящее время речь о саммите лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена не идет.

Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, пока о саммите в настоящий момент речи не идет", - подчеркнул спикер Кремля.

Ранее замглавы МИД России Вадим Рябков не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

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