Это необходимо для обеспечения безопасности полуострова

На территории Крыма начались фортификационные работы. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей полуострова, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"На территории Крыма под моим контролем проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", — сообщил Аксенов в Telegram.

Аксенов подчеркнул, что эти меры предпринимаются по поручению президента России Владимира Путина. Ранее глава Крыма назвал способ, которым можно обеспечить стопроцентную безопасность не только полуострова, но и всей России. Это уничтожение киевского режима.

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