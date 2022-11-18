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Власти Крыма объявили о начале фортификационных работ

13:02
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Это необходимо для обеспечения безопасности полуострова

На территории Крыма начались фортификационные работы. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей полуострова, заявил глава республики Сергей Аксенов.

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 "На территории Крыма под моим контролем проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", — сообщил Аксенов в Telegram.

Аксенов подчеркнул, что эти меры предпринимаются по поручению президента России Владимира Путина. Ранее глава Крыма назвал способ, которым можно обеспечить стопроцентную безопасность не только полуострова, но и всей России. Это уничтожение киевского режима.

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