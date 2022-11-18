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В Кремле оценили решение Гаагского суда по делу МН17

13:20
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Отстранение российской стороны не способствовало объективности расследования

Объективность процесса по делу о крушении малазийского "Боинга", летевшего рейсом МН17, остается под вопросом. В Москве сожалеют, что российских специалистов не допустили к расследованию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы убеждены, что отстранение российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности этого расследования", — сказал представитель Кремля.

17 ноября Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 пассажиров MH17 в 2014 году. Россиянина Олега Пулатова суд оправдал. Как заметил Песков, комментируя это решение, прежде, чем делать окончательные выводы, необходимо провести глубокий анализ, передает ТАСС.

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