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Российские военные осовободили Опытное в ДНР

13:36
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Населенный пункт контролируют наши военные

Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное", - говорится в сводке.

В настоящий момент поселок полностью находится под контролем Вооруженных сил России.

14 ноября в результате упорных боев Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Павловка в ДНР.

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