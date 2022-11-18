Российские военные осовободили Опытное в ДНР

Населенный пункт контролируют наши военные
Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное", - говорится в сводке.
В настоящий момент поселок полностью находится под контролем Вооруженных сил России.
14 ноября в результате упорных боев Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Павловка в ДНР.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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