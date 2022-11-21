Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Близнецам повезет в любви, а Рыбам - с работой

Овны

Звезды увеличивают ваши шансы! Вы можете продолжать пробовать себя в новых профессиях, совершать покупки, путешествовать, ставить амбициозные цели.

Тельцы

Замечательный день, благоприятный практически для любых финансовых дел. Вы будете убедительны на переговорах и удачливы в сделках и продажах.

Близнецы

Свободные представители знака сегодня могут встретить свою будущую половинку. Тем, у кого есть пара, стоит сходить в кино или погулять - это вас сблизит и вдохновит.

Раки

Благоприятный день для диагностики и посещения врачей, не пропустите! Также сегодня можно подбирать диету, выбирать тренера или вид физических нагрузок.

Львы

Творческих представителей знака посетит вдохновение, всех остальных – прекрасные инсайты. Вам придет в голову ответ на сложный вопрос или идея о том, как решить проблему.

Девы

Сегодня вы будете успешны в делах, связанных с переездом, ремонтом, покупкой земельного участка. Хорошо ездить на просмотры, вам может крупно повезти.

Весы

День хорош для душевных разговоров, переписок, приятного общения. Если вы не решались с кем-то помириться, попробуйте сделать это сегодня - все получится!

Скорпионы

Самые удачные дни года продолжаются! Отдавайте предпочтение сложным задачам, к которым раньше не решались подступиться, теперь они вам по силам.

Стрельцы

Скопление планет в вашем знаке дает возможность реализовать свои планы. Меркурий и Венера придадут вам уверенности, осталось выбрать достойную цель.

Козероги

Конец осени этого года - время побыть эгоистом! Вам повезет в личных делах и индивидуальных проектах, так что не стесняйтесь отстаивать свои интересы, это нормально.

Водолеи

Вам нужно обязательно вытащить себя из дома и развлечься. Есть шанс отлично провести время на концерте, городском празднике или дружеской тусовке.

Рыбы

Приложив усилия, вы сможете в ближайшее время перебраться в кабинет начальника или сменить работу. Копайте в эту сторону, и планеты обязательно вам помогут.

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