Удары ВС России нарушили снабжение ВСУ

Российские войска применили высокоточное оружие большой дальности

Российские войска применили высокоточное оружие, удары нарушили снабжение ВСУ. 17 ноября ракеты, в частности, разрушили арсенал с западным артиллерийским вооружением и цеха ремонтного завода, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", — рассказал Конашенков на брифинге.

В Минобороны уточнили, что массированный удар по инфраструктуре Украины наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Как сообщалось 18 ноября, российские крылатые ракеты были замечены над Харьковской, Черкасской и Полтавской областями Украины были замечены летящие ракеты, очевидцы рассказывали о работе систем противовоздушной обороны.

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