Все оставшиеся в России товары IKEA приобрел "Яндекс.Маркет"

До конца года их выставят на продажу

"Яндекс.Маркет" выкупил все оставшиеся в России товаров IKEA, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали сделки не раскрываются. Известно, что касается соглашение более 20 миллионов товаров во всех категориях. Уже до конца этого года они появятся в "Яндекс.Маркете".

"Сделка с IKEA поможет "Яндекс.Маркету" усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли, особенно в категории DIY & Home", - сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее стало известно, что IKEA до конца года закроет логистические офисы в Москве и Минске, а производственные активы продаст.

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