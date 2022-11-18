Путин обсудил с Совбезом совершенствование гражданской обороны

Тему предложило МЧС

Президент России Владимир Путин в пятницу провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой стало совершенствование гражданской обороны.

"У нас сегодня плановый вопрос. Министерство по чрезвычайным ситуациям, МЧС, предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнём работать", - сказал глава государства, начиная совещание.

В заседании приняли участие спикеры обеих палат парламента, руководители силовых ведомств, министр иностранных дел и глава МЧС.

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