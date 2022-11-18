Джонсон заработал 329 тысяч долларов за выступление в США

Авиабилеты и проживание оплатил предприниматель Руперт Мердок

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в октябре произнес речь перед страховыми агентами в США, пишет The Guardian.

По данным газеты, политику заплатили 329 тысяч долларов. Произошло это на конференции Совета страховых агентов и брокеров в Колорадо-Спрингс.

Уточняется, что авиабилеты и проживание Джонсона оплатил американский предприниматель Руперт Мердок, ему пришлось выложить около 13,7 тысячи долларов.

Как напоминает издание, в 2019 году Джонсон произнес речь в Индии после того, как покинул пост министра иностранных дел. За нее он получил 146 тысяч долларов.

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