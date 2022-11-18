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В Тоскане обокрали виллу Тинькова

14:33
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Сумма ущерба устанавливается

Неизвестные обокрали виллу Олега Тинькова в курортном городе Форте-дей-Марми в Тоскане.

Злоумышленники вынесли из дома драгоценности, часы и другие вещи. Общая сумма похищенного превышает несколько сотен тысяч евро, сообщило агентство Adnkronos.

Следы взлома утром заметил сторож. Тинькова и его семьи в доме не было. По данным итальянских СМИ, сейчас бизнесмен находится в Мексике.

РИА Новости со ссылкой на карабинеров пишет, что бизнесмен в курсе произошедшего, список украденного имущества пока не предоставил.

По данным агентства, нападению налетчиков подвергся и еще один дом в Форте-дей-Марми. Сейчас его снимают "украинские финансисты". Злоумышленники попытались проникнуть в жилище, однако проснувшиеся хозяева их спугнули.

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