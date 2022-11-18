"Время колоссальнейших возможностей": Лукашенко о санкциях

Президент Белоруссии призвал вкладывать деньги "куда надо"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса высказался относительно рестрикций, вводимых Западом.

"Наверное, сегодня уже только ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас - время колоссальнейших возможностей. Обещаю вам: точно такого времени у вас больше не будет. Дорожите каждой копейкой, вложите ее туда, куда надо", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко добавил, что впервые в истории произвели хлебов, зерна больше тонны на каждого человека.

"Это успех, которого, я уверен, не достигли даже крупнейшие государства нашей планеты", - указал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова выплачивать долги западным странам. Выплаты по госдолгу Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях.

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