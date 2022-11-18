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"Время колоссальнейших возможностей": Лукашенко о санкциях

14:19
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Президент Белоруссии призвал вкладывать деньги "куда надо"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса высказался относительно рестрикций, вводимых Западом.

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"Наверное, сегодня уже только ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас - время колоссальнейших возможностей. Обещаю вам: точно такого времени у вас больше не будет. Дорожите каждой копейкой, вложите ее туда, куда надо", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко добавил, что впервые в истории произвели хлебов, зерна больше тонны на каждого человека.

"Это успех, которого, я уверен, не достигли даже крупнейшие государства нашей планеты", - указал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова выплачивать долги западным странам. Выплаты по госдолгу Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях.

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