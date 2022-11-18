Лукашенко порадовался уходу McDonald's из Белоруссии

Президент призвал "не бросаться на заморское"

Александр Лукашенко удивлен, что некоторые белорусы огорчены уходом из страны сети McDonald's. Президент Белоруссии выразил сомнение в уникальности продукта, который предлагали рестораны и высказал убеждение, что соотечественники тоже сумеют разрезать булочку и "впихнуть в эти две половинки кусочек мяса".

Лукашенко призвал население не "бросаться на заморское". Президент убежден, что место McDonald's на рынке должен занять белорусский бизнес.

"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, McDonald's уходит". Я думаю: слава тебе господи, что уходит!", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Рестораны McDonald's закроются в Белоруссии 21 ноября в 18.00. С 22 ноября заведения снова откроются – но уже под российским брендом "Вкусно - и точка".

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