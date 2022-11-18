На стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретили пиво

Хотя у ФИФА контракт с компанией Budweiser

Представитель оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2022 года сообщил газете New York Times, что власти Катара решили запретить продажу алкогольного пива на стадионах во время предстоящего мундиаля.

В настоящее время оргкомитет готовит официальное сообщение.

Как уточняет издание, у ФИФА действует спонсорский контракт с пивоваренной компанией Budweiser на 75 миллионов долларов. Из-за решения властей Катара этот договор может оказаться под угрозу срыва.

Ранее ФИФА уже пошли на уступки, переместив пивные киоски в менее заметные места на стадионах. Ожидалось, что пиво будет продаваться по цене около 14 долларов за банку.

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