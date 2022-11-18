На стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретили пиво

Хотя у ФИФА контракт с компанией Budweiser
Представитель оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2022 года сообщил газете New York Times, что власти Катара решили запретить продажу алкогольного пива на стадионах во время предстоящего мундиаля.
В настоящее время оргкомитет готовит официальное сообщение.
Как уточняет издание, у ФИФА действует спонсорский контракт с пивоваренной компанией Budweiser на 75 миллионов долларов. Из-за решения властей Катара этот договор может оказаться под угрозу срыва.
Ранее ФИФА уже пошли на уступки, переместив пивные киоски в менее заметные места на стадионах. Ожидалось, что пиво будет продаваться по цене около 14 долларов за банку.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"