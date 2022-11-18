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Путин и Эрдоган обсудили детали создания газового хаба в Турции

14:56
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Состоялся телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Главы государств обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба.

"Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин и Эрдоган затронули темы двустороннего сотрудничества в сфере атомной энергетики, торгово-экономических связей.

Ранее Путин и Эрдоган поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Благодаря нему Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.

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