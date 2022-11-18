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Китай оплатил поставки газа из России в юанях и рублях

14:54
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Москва и Пекин переходят на расчеты в национальных валютах

Китай оплачивает поставки российского газа на паритетной основе в рублях и юанях. Москва и Пекин переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов, сообщил вице-премьер Александр Новак.

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"Мы переходим на расчеты в национальных валютах - и в рублях, и в юанях - за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят в том числе за поставки оборудования из КНР", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

Вице-премьер прокомментировал итоги заседания российско-китайской межправительственной комиссии, которое прошло в режиме видеоконференции. Стороны обсудили инвестиционные проекты, взаимодействие в области поставок нефти, газа и угля, а также проекты в области атомной промышленности.

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