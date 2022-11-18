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Макрон заявил, что в переговорах Москвы и Киева будет участвовать СБ ООН

15:03
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Вместе с тем Украина от диалога категорически отказывается

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Financial Times и Nikkei Asia, что надеется на возвращение Украины стороны за стол переговоров с Россией.

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"Международное сообщество также будет за этим столом, и члены P5 (пять постоянных членов СБ ООН), а также европейцы будут частью этого", - сказал также французский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва открыта к переговорам, но украинская сторона их не хочет, в связи с чем специальная военная операция будет продолжаться.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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