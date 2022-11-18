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Венгрия допустила выделение Украине помощи на 150 млн евро

15:23
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Будапешт против предоставления Киеву совместных кредитов Евросоюза

Правительство Венгрии готово оказать в 2023 году поддержку Украине на двусторонней основе в размере до 150 млн евро. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
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Орбан напомнил, что Будапешт не поддерживает план Еврокомиссии, предусматривающий выделение Украине совместных кредитов.

Вместо этого Венгрия предложила решить, какую общую сумму необходимо предоставить украинцам, и распределить ее между странами ЕС "пропорционально и справедливо". Орбан заявил, что Венгрия готова выделить в течение года 60-70 млрд форинтов (примерно 150 млн евро) из национального бюджета в рамках двусторонней договоренности с Украиной.

При этом политик заверил, что выделение таких средств из венгерского бюджета не нанесет большого ущерба национальным интересам Будапешта, сообщает ТАСС.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит планы Евросоюза по дальнейшему совместному финансированию Украины. Глава МИД отметил, что Будапешт продолжит оказывать поддержку Киеву, но при этом выступает против совместного оказания помощи в рамках Евросоюза.

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