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Россияне оценили необходимость новогодних мероприятий во время спецоперации

15:33
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Почти все опрошенные выступают за детские праздники и новогодние елки

Более двух третей (70%) россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ, высказались за праздничное оформление городов к Новому году во время спецоперации при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений.

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При этом 85% респондентов выступили за праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок, а 96% уверены, что даже в период спецоперации необходимо проводить детские праздники и новогодние елки.

За установку праздничных елей на улицах и площадях городов, населенных пунктов выступили 89% опрошенных россиян, за праздничные фейерверки и салюты — 44%.

За полный отказ от украшения населенных пунктов к Новому году высказались 12% опрошенных, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что ведомство обсуждает с регионами изменение тональности проводимых массовых мероприятий с увеселительных, на просветительские. По словам главы Минкульта, массовые мероприятия, конечно, нужны, однако "вопрос того, насколько тактично и насколько это действительно будет в тональности и в настроении людей, которые будут покупать билеты".

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