Киев призвал Тбилиси открыть второй фронт против России

Украинские чиновники надеялись на грузинскую оппозицию

Киев открыто призывал Тбилиси открыть второй фронт против России. С такими обращениями выступали члены украинского руководства, которые являются союзниками грузинских оппозиционеров, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции. Грузинские оппозиционеры являются их союзниками. Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти… Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы "второй фронт" и страна бы превратилась в полигон?"- заявил Гарибашвили в парламенте.

В Тбилиси неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям, введенным Западом против России. По словам Гарибашвили, если бы Грузией сегодня руководила оппозиция, страна потеряла бы суверенитет и была передана России, передает РИА Новости.

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