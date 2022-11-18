Нас - 8 миллиардов: кто и как будет сокращать население Земли

Запад решил начать с себя

В этот вторник нас, землян, стало 8 миллиардов. Понятно, что порог весьма условен и зафиксировать его точное преодоление принципиально невозможно. Но сама цифра крайне важна - нас много и становится все больше. И есть те, кому это не нравится.

За последние пару лет было озвучено сразу несколько вариантов контроля за ростом численности человечества, практически все они - абсолютно людоедские и все - родом из стран золотого миллиарда, то есть тех, где рождаемость как раз не растет, а падает. При этом совершенно очевидно, что ряд ограничительных процессов уже запущен, просто никто не говорит об этом прямо, действуя давно и исподволь.

И результат в последние годы стал настолько очевиден, что о конспирологии говорить уже не приходится. Правда, основной удар наносится отнюдь не по тем странам, в которых рождаемость бьет рекорды.

Юбилейный восьмимиллиардный землянин, девочка по имени Арпи, родилась в армянском городе Мартуни. Для ее семьи это, безусловно, праздник, для большинства других - просто интересный факт. Но для некоторых - угроза, которую они всеми силами пытаются предотвратить.

"Западу необходимо сохранить свое лидирующее положение в мире. Сохранить его за счет собственного развития не удается. Поэтому нужно приостановить, замедлить, а лучше обратить вспять развитие других стран. И вопрос о том, что людей слишком много, это один из инструментов, чтобы остановить развитие. Вас слишком много. Давайте вас будет меньше, и тогда все будет хорошо. А чтобы вас было меньше, давайте меньше производить. Меньше ешьте, меньше потребляйте, и будет человечество счастливо. Нужно, чтобы человечество выжило. Поэтому вас не должно быть или должно быть значительно меньше, - отметил Дмитрий Журавлев, доцент Финансового университета при правительстве России.

Эту тему муссируют на Западе почти полвека. И если для нас это звучит странно и даже кровожадно, то представители "золотого миллиарда" подходят к вопросу прагматично. И это не мнение маргиналов вроде последователей плоской Земли, а то, о чем говорят многие известные люди.

О том, что нас слишком много, так называемый "цивилизованный мир" постоянно сообщает даже при помощи социальной рекламы. Конечно же, под прикрытием заботы об экологии и будущих поколениях. Намеки непрозрачные.

Один из главных идеологов сокращения популяции - миллиардер и филантроп Билл Гейтс. Одно из его давних выступлений вызвало шквал критики даже на Западе: "Для начала у нас есть показатель населения. Сейчас он примерно равен 6,8 миллиарда человек. И очень скоро будет 9 миллиардов. Если мы очень постараемся, то благодаря новым вакцинам, здравоохранению и репродуктивной медицине мы сможем сократить этот показатель на 10-15%".

Чуть позже эксперты предположили, что Гейтс имел в виду другое: якобы хорошая медицина позволит снизить детскую смертность, а уже из-за этого снизится и рождаемость, ведь тогда женщины не будут постоянно беременеть, а займутся воспитанием детей. Впрочем, объяснение это выглядит сомнительным. В отличие от возможностей Запада сокращать население Земли.

"Во-первых, соглашение по климату. Когда выясняется, что больше всех потребляет ресурсов Америка, но почему-то получается, что должны все ей. Наши климатические баллы, которые выдумали на Западе: если ты потребляешь кислород - плати. Но почему-то именно Штаты, которые потребляют больше всего, не платят. Наоборот, им все должны, у них квоты экологические. Там все хитро. Это первый рыночный механизм", - объяснил Журавлев.

Второй механизм - моральный. Различные научные клубы, дискуссии в ООН, которые доказывают развивающимся странам, что их рост губит планету. Третий - силовой. И он включает в себя не только военные конфликты, но и более изощренный инструмент.

"Через болезни, через вирусы. Уже очевидно и понятно, что тот же самый ковид является искусственным вирусом, искусственно созданным. Результатом лабораторных исследований, целенаправленных, преднамеренных. В мире, где мы можем всех и вся контролировать, говорить о каких-то случайностях, говорить о каких-то утечках, конечно, можно. Но мы понимаем, что никакие случайности не случайны", - указал Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета.

Простой вопрос, который задают эксперты: если ученые до сих пор создают новые вирусы или усиливают уже известные, то для чего это происходит? Очевидно, что не ради заботы о ближнем.

"Мы уже получили анонс, это в новостях прошло, что наши непартнеры в результате лабораторных исследований получили аналогичный вирус, только уже с летальностью более 80%. Если брать это за основу, то можно сделать вывод, что ковид - это была такая репетиция. Локдаун - репетиция. Экономика развивалась слишком быстро, нужно было ее тормозить, замедлять. Либо пандемией, либо мировой войной, - добавил Селезнев.

И если с замедлением мировой экономики Запад справляется, то с уменьшением популяции пока есть проблемы. Не помогают даже вирусы и конфликты. Это стало очевидно задолго до восьмимиллиардного жителя Земли. Похоже, что столкнувшись с неудачами в Африке и Азии, Запад решил начать с себя. И выбрал для этого весьма экстравагантный способ - пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола. Например, в США среди пожилых людей старше 75 лет доля сексуальных меньшинств не дотягивает и до полутора процентов. А среди так называемого поколения Z в возрасте от 19 до 24 лет таковых уже 16 процентов.

Еще один способ избавиться от лишнего населения на Западе - это эвтаназия. Все больше стран разрешают добровольный уход из жизни. На первых ролях здесь Канада, где каждый год этой услугой пользуются более 30 тысяч человек. Сейчас местные власти даже рассматривают поправку к закону об эвтаназии, чтобы позволить уходить из жизни подросткам старше 14 лет без согласия родителей. Впрочем, идеологи закона добавляют - если для этого есть медицинские показания.

Похожая история и со сменой пола - в некоторых странах Запада несовершеннолетние уже могут совершать переход без разрешения отцов и матерей.

Такое влияние на молодежь, безусловно, принесет плоды. Но эффект будет отложенным. Поэтому идеологи избавления от лишних людей не останавливают попытки сократить население Земли здесь и сейчас. Тот же Билл Гейтс, по данным портала СМИ, на саммите G20 заявил, что скоро потребуется создавать так называемые "комиссии по смерти", которые будут решать, кого надо лечить, а кого принудительно умертвить. Из-за слишком дорогой медицины и, конечно же, ради других людей. Которые, по мнению Гейтса, больше заслуживают жить.

Денис Большаков, Елена Мекертычева, "В центре событий", "ТВ Центр"

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