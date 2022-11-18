Решение москвичей: столицу украсят к Новому году

Но массовых мероприятий и фейерверков не будет

На этой неделе москвичи получили приглашение лично поучаствовать в голосовании о том, как городу встречать этот Новый год - с размахом, как обычно или ограничиться праздничным убранством без излишеств. К слову, Москва стала первым городом, где спросили мнение жителей, но, похоже, отнюдь не единственным, где на праздники решили гулять скромнее, чем всегда.

Снег, выпавший в Москве на этой неделе, принес за собой новогоднее настроение. На фасадах домов начали появляться гирлянды, на городских улицах - елки. Еще несколько дней - и площадь перед Павелецким вокзалом будет готова к празднику. Но каким он запомнится в этом году? Когда на Западе страны проходит специальная военная операция, и сотни тысяч людей встретят Новый год не у елки и за столом с семьей, а на линии соприкосновения или на военных полигонах.

Вопрос в преддверии торжества возникает очевидный - когда в русских городах страдают мирные люди, в том числе дети, а на линии соприкосновения проливается кровь, имеют ли право все жители страны праздновать любимый праздник так, как всегда привыкли.

В столице решение принимают сами москвичи. Мэр Сергей Собянин предложил проголосовать всем желающим на платформе "Активный гражданин". По сути это означает готовность прислушиваться к мнению жителей города при принятии чувствительных решений. Опрос завершен. В нем приняли участие 294 тысячи человек. Большая часть выступает за новогоднее украшение Москвы, но без проведения массовых концертных мероприятий. Также в столице в этом году откажутся от фейерверков.

Сейчас вся страна решает, в какой тональности нужно встречать праздники. В Северной столице отменили концерты на Дворцовой площади. Новый год будет без излишеств. Калининградские власти отказались от покупки новой елки на центральную площадь и перенаправили больше 50 млн рублей на помощь мобилизованным и их семьям. В Центральной России, на Урале и в Сибири заявляют, что выберут скромные форматы празднования. Регионы Дальнего Востока также намерены сократить программу мероприятий.

В стране, и в Москве в частности, семьи мобилизованных обещают окружить заботой. Например, дети военнослужащих побывают на ёлках и новогодних театральных представлениях. Да и для всех малышей и школьников праздник ни в коем случае никто не ограничивает - нет и речи об отмене детских утренников. Нарядить Москву предлагается украшениями, которые остались с прошлых лет. Так уже горожане и гости города всех возрастов почувствуют новогоднее настроение. Вот что думает на этот счет мэр столицы. Сергей Собянин дал интервью агентству РИА Новости.

"Понятно, что не нужны дополнительные траты по закупке какого-то дополнительного оборудования. В том числе светового оборудования. Надо использовать те, что есть. Но их свалить на склады и сказать, что мы этим что-то сэкономим... Я бы не сказал. Сейчас дискуссия разворачивается, давайте мы сэкономим на празднике и эти деньги направим на помощь тем, кто воюет. Тоже очень спорный вопрос. Потому что доходы от этих праздников, даже бюджета - гораздо больше, просто кратно больше, чем экономия. Доходы, которая получит Москва от проведения рождественских праздников - вот их надо направить на помощь", - сказал он.

Вырученные деньги с новогодних мероприятий Москва направит на поддержку спецоперации. Вместо сворачивания торговли и разорения малого бизнеса можно развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов. А сам праздник следует не отменять, а посвятить людям, которые сейчас служат и работают ради победы. Например, на столичных площадках планируется разместить познавательные стенды, где будет в том числе рассказываться о современных российских героях.

Все это лишь доказывает силу духа людей. Москва не отменила празднование Нового года даже в 1941-ом, когда фашистские войска стояли под столицей.

"Вся новогодняя атрибутика присутствовала. Новогодние елки были, украшение городов было. Обязательно для детей праздник новогодний был. Не было, и сейчас стоит об этом подумать - надо ли, вот таких, как тогда были, довоенные разгульные празднества. В ресторанах, с такими неуемными гуляниями. Но концерты были. В основных залах Москвы концерты давали. Принцип простой. Люди смогли благодаря вот этим духовным стержням выдержать самые тяжелые испытания в самый сложный начальный период войны", - отметил Сергей Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ.

Не запускали в военное время потешных огней, это считалось лишним и непростительным расходование средств. Салюты посвящали исключительно военным победам - например, освобождению оккупированных городов. Но в целом делалось все возможное, чтобы и в тылу, и на передовой был самый настоящий праздник. Если не было елок, наряжали любые другие деревья. Появились открытки с патриотической тематикой - как отражение надежд на скорую победу. Дед Мороз на них бил врага, так что в стужу фашисту было жарко. А еще там часто изображали семьи, которые дома и ждут. Когда немцев отогнали от Москвы, город украшали гирляндами. В столицу на Новый год тогда привозили детей и взрослых с освобожденных территорий. На праздник. Погулять, забыть на время о тяжелых днях. Было это и частью духовного воссоединения страны.

Сегодня и Москва, и все города России тоже, пожалуй, должны как никогда зажечь праздничные огни. Ведь они - не только приметы скорого Нового года.

"У нас снижается освещенность на улицах зимой. Меньше вот этих ярких красок, которые хотя бы снижают у человека чувства тревоги, депрессии. подавленности, апатии. Поэтому когда города украшают к празднику - это немножко дает тонус к жизни. Психологически, я считаю, это нужно", - говорит клинический психолог Наталья Федына.

Самое страшное - когда люди и страна впадают в депрессию, забывая о своих традициях и отказываясь от человеческих радостей. Этого не случилось в Великую Отечественную, не должно произойти и сейчас. Да и, в конце концов, Новый год и Рождество - это праздники, которые наполнены светлыми ожиданиями. Это возможность объединиться. Тем более, что желание будем загадывать одно на всех.

Петр Вершинин. Константин Степанов-Молодов, Елена Мекертычева, "В центре событий", "ТВ Центр"

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