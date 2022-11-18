Конец Европы: Старый Свет затыкает рты несогласным

"Отменить" готовы даже именитых профессоров

Одно из главных знамен западной демократии - конечно, свобода слова. Вот только работает эта свобода крайне избирательно. Из свежего - чуть менее месяца назад в Германии вышла в продажу книга "Конец Европы". Ее авторы пошли наперекор мейнстриму и заявили, что именно Запад, а не Россия - главный зачинщик конфликта на Украине. Причем заявили не голословно и даже без хайлилайкли, а с большой доказательной базой.

Книга закономерно стала бестселлером, а на ее авторов - тоже вполне закономерно - обрушился шквал критики. Впрочем, в просвещенной Европе в принципе готовы затравить любого, кто имеет собственное, отличное от общепринятого мнение.

Рейнский Боннский университет Фридриха Вильгельма. Альма-матер Ницше, Гейне, Аденауэра и еще восьми нобелевский лауреатов. За более чем два века существования он, конечно, всякое повидал. Но такое - впервые. Двое своенравных преподавателей философского факультета Хауке Ритц и Ульрике Геро более нерукопожатны. Причем официально.

Достопочтенные профессора весьма опрометчиво выпустили труд с пугающим названием "Конец Европы". "Хорошая книга, надо брать", - подумали немцы. В списке бестселлеров журнала Spiegel она уже на 17-м месте. На сайте Amazon подбирается к первой десятке. И судя по комментариям, наверняка скоро в нее войдет. Как пишут в отзывах, "это замечательна смелость - позволить свету просвещения сиять в эти темные времена". Которые, резюмируют авторы книги, стали итогом полной утраты европейского суверенитета. Старый Свет фактически превратился в вассала США. Цивилизация полностью подчинилась Империи.

А ведь во время падения Берлинской стены европейцам обещали построить "единый дом" вместе с Россией. То, о чем в свое время мечтал еще Генерал Де Голль. Однако в жизнь было суждено претвориться совершенно другому проекту - антиРоссия.

"Если подробно изучить подготовку Запада к войне с Россией, становится ясно, что Украина играла роль нашего представителя. Государства-члены НАТО без непосредственного вовлечения альянса в конфликт долгое время поддерживали Киев в военном и материально-техническом отношении. Этот процесс сопровождался экономической войной (санкциями), и информационной войной (антироссийской пропагандой), - пишут в СМИ.

Но реальная картина не укладывается в картину немецкой пропаганды. Досталось и Хауке Ритцу. Но основной удар приняла на себя Ульрике Геро. Система, правда, тут же дала сбой. Позорный ярлык "Агент Кремля" к уважаемому профессору ну никак не применим. Она уже 30 лет исследует развитие Европы. Долгое время работала в Брюсселе, координируя внешнюю политику ЕС. Во время командировок в Вашингтон общалась с Нуланд и Бжезинским.

В общем, репутация Геро безупречна. Юридически не подкопаешься. Потому в ход пошли проверенные методы. Травля на работе, игнорирование любых, в том числе официальных обращений. Бойкот со стороны студентов и коллег. Последние даже предлагают уволить преподавателя. И лишить ее научной степени.

"Профессор одного из ведущих университетов Германии теперь подвергается травле! Это не укладывается у меня в голове! Только представьте: кто-то заявляет, что она больше не достойна обучать студентов", - указала депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.

"За поддержку России", а под это абстрактное определение можно подвести все что угодно, в некоторых немецких землях грозит до 3 лет тюрьмы. Не понаслышке знает об этом журналистка из ФРГ Алина Липп, которая работала в Донбассе и рассказывала неудобную правду.

"Немецкие СМИ начали очень плохо обо мне писать. Сказали, что я вру. Что это - неправда. То, что я показываю. Немецкие власти решили забрать с моего счета деньги. Потом мне закрыли банковский счет и еще открыли уголовное дело против меня. Даже маме закрыли банковский счет, и ей нужно было уехать из Германии. Она сейчас в России. Я, конечно, не могу вернуться в Германию. Я остаюсь в России", - рассказала Липп.

Речь не только о Германии. Преданы все идеалы 5-ой Республики. Бывший французский военный и медик Адриан Боке в марте волонтером поехал в Киев. Занимался оказанием помощи и лекарственным обеспечением. По его словам, бойцы террористической и запрещенной в России организации "Азов" заставляли добровольцев отдавать им сильнодействующие обезболивающие, чтобы использовать их в качестве наркотиков.

Побывал Боке и в Буче. О чем рассказал в эфире французских СМИ: "Я полностью отвечаю за то, что скажу. Там на месте я был свидетелем военных преступлений. Я видел много военных преступлений. Я говорю только о тех, что я сам видел на месте, и только тех, которые совершили украинские военные, а не русские. Это меня поначалу просто шокировало, потому что здесь в Европе мы им даем оружие, мы их вооружаем... Но они же нацисты с ясной атрибутикой, а мы такие "не смотри - не говори", а ведь у них нашивки "SS", и это везде, по всей Украине!".

Вот что еще рассказал Боке: "К сожалению, на некоторых каналах, например, BFM, это первый информационный канал Франции, во время рекламной паузы меня попросили заткнуться. Я был не согласен с этим и поэтому покинул съемочную площадку. За кулисами я поговорил с редактором. Он ответил мне - "Месье Боке, у нас тоже есть видео, у нас тоже есть доказательства преступлений, которые совершают украинцы. Но нам запрещают их показывать".

Неугодному французу устроили обструкцию. А во во время поездки в Стамбул на него напали двое неизвестных. Пытались убить, но Боке чудом выжил. О том случае сейчас напоминают шрамы по всему телу. На родине французу так и не удалось добиться справедливости. Более того, против него самого сфабриковали уголовное дело.

"Когда я вернулся во Францию из Донбасса в июле, то был арестован французской полицией и три дня провел в тюрьме. Меня пытали, а моему адвокату с трудом удалось меня оттуда вытащить. Эта история показывает, насколько просто французскому правительству сфабриковать дело. Якобы мне отправили посылку, в которой были запрещенные предметы. Мой адрес в открытом доступе, ее мог отправить кто угодно. Сначала провластные СМИ пытались заткнуть мне рот. Когда не получилось - подключилась полиция. Сейчас я в России, я в безопасности. Я подал необходимые документы для получения политического убежища. Только так я могу защитить себя, свою супругу и шестилетнюю дочь", - говорит он.

В новой Европе плата за свою позицию и в конечном итоге правду слишком высока. Неважно, кто ты - именитый профессор, журналист, блогер или просто русская, чей танец на 9 мая не понравился украинским беженцам. Сейчас танцевавшая Юлия Прохорова вынуждена скрываться, опасаясь за свою жизнь и здоровье. И это, пожалуй, лучшее доказательство - авторы книги "Конец Европы" во всем оказались правы.

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр"

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