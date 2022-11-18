Россия напомнила о скачке цен на газ до спецоперации

Цены на сырьевых рынках выросли еще в 2021 году

России на саммите АТЭС в ответ на критику недружественных стран пришлось напомнить, что цены на газ выросли не из-за событий на Украине. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал глава российской делегации, первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Политик заявил, что "была критика в адрес России, в том числе достаточно несправедливая, приходилось даже поправлять коллег, когда они опять начали обвинять Россию, что из-за украинских событий цены на газ и энергоносители взлетели, продовольственный кризис тоже разразился".

Однако российской стороне пришлось напомнить, что цены на сырьевых рынках взлетели еще до спецоперации, в 2021 году. Тогда "и цены на газ увеличились почти в 10 раз, и цены на удобрения увеличились почти в 3-4 раза, и цены на продовольствие выросли, на зерно — и все это произошло совершенно по другим причинам".

При этом Белоусов отметил конструктивный подход лидеров стран АТЭС к решению проблем, заявив, что "не было растерянности, не было попыток упрекать друг друга, не было желания выстраивать какие-то индивидуальные стратегии", сообщает РИА Новости.

В Европе между тем продолжаются митинги: граждане возмущены аномальным ростом цен, в том числе на газ, и требуют от политиков обратить внимание на внутренние проблемы. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские власти "ввели санкции против России, но не по газу", а также отметил, что это было сделано намеренно, поскольку "мы также знали, сколько стран зависели от поставок газа из России".

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