ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Аэрофлот" запустил продажу билетов за полцены

15:52
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Акция действует с 25 по 28 ноября

Масштабную распродажу билетов по популярным направлениям запустил крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот". Как сообщает авиакомпания, скидка составит 50%.

"Аэрофлот" рассказал о новых международных направлениях
"Аэрофлот" возобновляет рейсы Москва-Дубай

"Стартуем – 25 ноября, и всего три дня на то, чтобы поймать лучшее предложение. Вылетаем – с 28 ноября, путешествуем – до 25 марта 2023!", - говорится в сообщении перевозчика в Telegram.

Отмечается, что авиабилеты можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено. Ранее "Аэрофлот" сообщил о запуске рейсов в Таиланд, Индию и Турцию из четырех российских регионов. Новые рейсы из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока стартуют 25-27 ноября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Аэрофлот
Аэрофлот
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.