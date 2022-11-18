"Аэрофлот" запустил продажу билетов за полцены

Акция действует с 25 по 28 ноября

Масштабную распродажу билетов по популярным направлениям запустил крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот". Как сообщает авиакомпания, скидка составит 50%.

"Стартуем – 25 ноября, и всего три дня на то, чтобы поймать лучшее предложение. Вылетаем – с 28 ноября, путешествуем – до 25 марта 2023!", - говорится в сообщении перевозчика в Telegram.

Отмечается, что авиабилеты можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено. Ранее "Аэрофлот" сообщил о запуске рейсов в Таиланд, Индию и Турцию из четырех российских регионов. Новые рейсы из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока стартуют 25-27 ноября.

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