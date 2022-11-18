ВС успешно провели летные испытания комплекса "Сармат"

Состоялось заседание военного совета Ракетных войск стратегического назначения

В Московской области прошло расширенное заседание военного совета Ракетных войск стратегического назначения, где были подведены итоги 2022 года, сообщила пресс-служба Минобороны.

"По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, продолжается активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса "Сармат". Также проведенными на государственном испытательном космодроме Плесецк пусками подтвердил свои возможности ПГРК "Ярс", - сказано в сообщении.

Там также говорится, что было завершено практическое освоение новых способов маневренных действий ракетных полков.

Как отметил командующий, уровень обученности войск повысился. Лучшими в Ракетных войсках стратегического назначения признано Омское ракетное объединение.

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