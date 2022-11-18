ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС успешно провели летные испытания комплекса "Сармат"

16:09
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Состоялось заседание военного совета Ракетных войск стратегического назначения

В Московской области прошло расширенное заседание военного совета Ракетных войск стратегического назначения, где были подведены итоги 2022 года, сообщила пресс-служба Минобороны.

Российский "Сармат" обесценил все наработки НАТО
"Снесет полберега континента": Рогозин о мощности ракеты "Сармат"

"По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, продолжается активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса "Сармат". Также проведенными на государственном испытательном космодроме Плесецк пусками подтвердил свои возможности ПГРК "Ярс", - сказано в сообщении.

Там также говорится, что было завершено практическое освоение новых способов маневренных действий ракетных полков.

Как отметил командующий, уровень обученности войск повысился. Лучшими в Ракетных войсках стратегического назначения признано Омское ракетное объединение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.