ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша открыла часть электронного забора на границе с Белоруссией

16:19
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Строительство ограждения началось на фоне миграционного кризиса

Польша ввела в эксплуатацию первый участок электронного заграждения на границе с Белоруссией. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
Белоруссия выразила готовность строить "мосты дружбы" с Польшей

Политик заявил, что возводимые ограждения "дадут целостность, которой будет располагать пограничная стража – инструменты для успешного противодействия нелегальной миграции, мотивированной политическими причинами".

Каминьский рассказал, что остальные участки будут введены в эксплуатацию к концу 2022 года. Общая протяженность электронного забора составит 206 километров — "это самая длинная в мире линия границы электронного надзора, управляемая из одного центра", сообщает РИА Новости.

В планах польских властей есть также установка на границе с Калининградской областью России сплошной линии камер, сенсоров и датчиков движения. До конца 2022 года начнется строительство ограждения по всему периметру границы, включая участок границы с Калининградской областью и у пограничной реки Буг.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Граница между Польшей и Белоруссией
Граница между Польшей и Белоруссией
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.