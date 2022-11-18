Польша открыла часть электронного забора на границе с Белоруссией

Строительство ограждения началось на фоне миграционного кризиса

Польша ввела в эксплуатацию первый участок электронного заграждения на границе с Белоруссией. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

Политик заявил, что возводимые ограждения "дадут целостность, которой будет располагать пограничная стража – инструменты для успешного противодействия нелегальной миграции, мотивированной политическими причинами".

Каминьский рассказал, что остальные участки будут введены в эксплуатацию к концу 2022 года. Общая протяженность электронного забора составит 206 километров — "это самая длинная в мире линия границы электронного надзора, управляемая из одного центра", сообщает РИА Новости.

В планах польских властей есть также установка на границе с Калининградской областью России сплошной линии камер, сенсоров и датчиков движения. До конца 2022 года начнется строительство ограждения по всему периметру границы, включая участок границы с Калининградской областью и у пограничной реки Буг.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"