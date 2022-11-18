Китай назвал Россию самым надежным партнером

Лидер КНР при этом заявил, что Пекин не претендует на роль гегемона

Россия и Китай являются друг для друга самыми надежными партнерами. Такое заявление в пятницу, 18 ноября, сделал китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй.

При этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не превратится в государство-гегемона и будет проводить последовательную мирную политику на международной арене, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что по показателям внешней торговли России Китай занимает лишь второе место после Евросоюза. Экспорт, который приходится на КНР, достигает 30% ВВП, на импорт приходится 20%.

Китай при этом выступил против инициативы Украины исключить Россию из формата G20. Пекин заявил, что всецело поддерживате участие Российской Федерации в саммите "Большой двадцатки", а также в других международных проектах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"