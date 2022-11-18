Российские войска поразили объекты военного управления Украины

На купянском и краснолиманском направлениях сорваны попытки ВСУ атаковать

Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских националистов над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодёрскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает. Так в нашем оборонном ведомстве прокомментировали шокирующие кадры, которые появились в интернете. Это не первое подобное преступление со стороны ВСУ. На Западе такие инциденты предпочитают или замалчивать, или даже оправдывать.

Эти украинские позиции назывались "бассейном". Прикрывали населённый пункт Невельское. Находятся на холме и долгое время были неприступными. Пали за несколько часов в результате спецоперации войск ДНР.

"Взяли хитростью. Задействовано было три группы. Одна группа шла на броне. Основная, которая заходила с фланга. Которая потом отрезала лесополосу. Основная группа шла в северном направлении, впрямую на укрепрайон", - рассказал офицер.

Третья группа отрезала "бассейн" с другого фланга. Так украинские подразделения оказались в окружении и были уничтожены. Дважды ВСУ предпринимали попытки контратаки, но безуспешно. Офицеры ДНР отметили немаловажный факт: "Артиллерия - это специалисты. Их задействовать как пехоту - это уже вынужденная мера. По-другому не скажешь. Это говорит о том, что уже не хватает у них сил и средств".

Каждому такому штурму предшествует артподготовка. Бойцы заряжают реактивную установку залпового огня "Град". Как говорят в таких случаях артиллеристы - полный пакет. Экипажи ждут целеуказания и приказа выйти на заранее подготовленные позиции. Зачастую работать приходится очень быстро. Противник может заметить беспилотник и спрятаться или уйти из зоны поражения установок РСЗО.

Чтобы остановить продвижение российских войск, ВСУ пытались контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка Донецкой народной республики. Двумя ротными тактическими группами пошли в наступление на Ягодное Харьковской области и Куземовку Луганской народной республики. Во всех случаях понесли значительные потери. Кому удалось - отошли.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "В Донецкой народной республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное. Ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены. Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей".

Задача российской авиации - не позволить летать в зоне СВО украинским самолетам. Их и так осталось не много и сейчас каждый вылет - это фактически путь в одну сторону. Машины не успевают добраться даже до линии фронта. И украинское ПВО бессильно - помочь своим летчикам ничем не может.

Пока неизвестно, когда и где были сняты эти видеокадры. Если верить украинским социальным сетям: солдаты ВСУ берут в плен российских военнослужащих, которые выходят из дома и ложатся на землю. Но один из них решил принять последний бой.

Известно, что как минимум один украинский солдат был ранен. А вот российские, судя по всему, расстреляны. Очередное военное преступление киевских боевиков. Казнили безоружных пленных. Журналист немецкого Bild Юлиан Рёпке сначала призвал министра обороны Украины расследовать это дело. А потом свое сообщение удалил и написал новое: разобраться хоть и надо, но все происходящее на видео похоже на самооборону.

Российское Минобороны выпустило заявление: "Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных".

Дмитрий Гусев. Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"