Европе грозит дефицит топлива

И начаться он может уже после 5 декабря

Санкционная политика Евросоюза в отношении России подталкивает мир к войне - с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан подчеркнул: если в Брюсселе будут обсуждать девятый пакет рестрикций, Будапешт его не поддержит. Антироссийские санкции больно бьют по экономике стран Старого Света. Но тех, кто высказывается против них, подвергают критике. И по традиции во всех своих бедах Запад продолжает обвинять Москву. Правда, сделать это в инциденте с падением украинских ракет на территории Польши так и не удалось.

Вместо полицейских машин - микроавтобусы без опознавательных знаков. Такие обычно используют спецслужбы. Наряду с польскими и американскими экспертами в деревне Пшеводув на месте гибели двух человек теперь работают украинские специалисты. Результаты расследования Варшава обещает озвучить через несколько дней. Но вероятность того, что причиной инцидента может быть ошибка украинской системы ПВО, крайне велика, признают и в Европе, и в США.

Телеканал CBS иронизирует по поводу оборонной стратегии НАТО. Чего она стоит, если страны-участницы всерьез обсуждали применение пятой статьи Устава альянса и готовились ответить на нападение, хотя никакой атаки не было, а расследование не завершено.

Вся история с финансированием противостояния Украины с Россией оказалась ничем иным, как отмывом денег для Демократической партии США. Такую схему аудиторы выявили после банкротства криптобиржи FTX - одной из крупнейших в Соединенных Штатах. Ее создатель, используя криптовалюты, собирал средства на покупку оружия и продуктов для Киева. Но передавал далеко не все, часть уходила Демпартии США.

Другое скандальное разоблачение - в Германии. Газета Bild выяснила, что немецкое правительство готово выделить около 400 тысяч евро на фотографа для министра экономики Роберта Хабека. Непозволительная роскошь для чиновника, ранее призывавшего рядовых немцев экономить горячую воду.

А журналисты британского издания The Telegraph узнали, что члены их правительства погуляли за счет налогоплательщиков: потратили 14 миллиардов фунтов стерлингов на вечеринку и веганское мороженое.

"В ходе расследования также выяснилось, что миллиарды фунтов стерлингов были потрачены на неэффективные меры по борьбе с пандемией коронавируса и средства защиты, которыми так и не воспользовались. Также статья расходов включает аренду роскошной виллы в Италии за 6 тысяч фунтов стерлингов", - говорится в материале.

И все это на фоне сообщений о том, что в Европе может возникнуть дефицит топлива. Эксперты прогнозируют, что нехватка бензина может начаться уже после 5 декабря, когда вступит в силу ценовая планка для российской нефти, поставляемой морем. С 1 декабря Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для танкеров, перевозящих российское сырье, если они не имеют страхового покрытия. В Анкаре объясняют: они вынуждены соблюдать решение, принятое в Брюсселе.

Эта мера затруднит российским компаниям транспортировку и продажу нефти. Получить страховку смогут лишь те судовладельцы, которые перевозят сырье с ценой ниже установленного "потолка". Впрочем, на мировом рынке остается доля страховщиков, которые не подчиняются европейскому законодательству.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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