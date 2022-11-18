В Нижнем Новгороде подводят итоги конкурса "Большая перемена"

Победителями стали 150 студентов выпускных курсов

В Нижнем Новгороде сегодня подводят итоги конкурса "Большая перемена". В финале приняли участие более 600 студентов колледжей, училищ и техникумов из 58 регионов, передает "ТВ Центр".

Молодые специалисты работали в командах над заданиями на тему "Наставничество в профессии и бизнесе".

Победителями стали 150 студентов выпускных курсов, которые получат по 1 миллиону рублей. Остальные - по 200 тысяч. Потратить эти деньги ребята смогут на образование, саморазвитие или запуск своего дела.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"