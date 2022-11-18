ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Нижнем Новгороде подводят итоги конкурса "Большая перемена"

18:06
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Победителями стали 150 студентов выпускных курсов

В Нижнем Новгороде сегодня подводят итоги конкурса "Большая перемена". В финале приняли участие более 600 студентов колледжей, училищ и техникумов из 58 регионов, передает "ТВ Центр".

Молодые специалисты работали в командах над заданиями на тему "Наставничество в профессии и бизнесе".

Победителями стали 150 студентов выпускных курсов, которые получат по 1 миллиону рублей. Остальные - по 200 тысяч. Потратить эти деньги ребята смогут на образование, саморазвитие или запуск своего дела.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Конкурс "Большая перемена"
Конкурс "Большая перемена"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.