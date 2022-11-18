ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарев: практика архитектурных конкурсов в столице будет продолжена

16:23
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Сейчас мультимедийной выставкой завершается фестиваль архитектурного образования и карьеры "Открытый город"

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что при реализации значимых столичных проектов будет продолжено проведение открытых архитектурных конкурсов.
В Москве наградили победителей градостроительного конкурса

Как отметил замглавы города, уникальность российской столицы во многом объясняется выдающейся и запоминающейся архитектурой.

Бочкарев также напомнил, что сейчас мультимедийной выставкой завершается фестиваль архитектурного образования и карьеры "Открытый город", где состоялся конкурс лучших студенческих работ выпуска 2022 года.

"Студенты-архитекторы обязательно должны получать опыт работы в открытой конкурентной среде, которая позволяет выбрать наиболее подходящие решения, как с эстетической, так и с технической точек зрения", - отметил Бочкарев.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов (Группа компаний "Мосинжпроект" - участник ключевых градостроительных программ столицы) отметил, что практика открытых архитектурных конкурсов использовалась инжиниринговым холдингом, в том числе и при создании облика станций метрополитена. В частности, проведено шесть международных конкурсов на дизайн станций метро.

"Профессиональные конкурсы позволяют заметить самые современные и необычные идеи. Благодаря широкому выбору предлагаемых концепций, появляются новые знаковые объекты, улучшающие облик города. К тому же, участвуя в отраслевых конкурсах, специалисты не только демонстрируют освоенные компетенции, но и делятся с коллегами уникальным опытом", – подчеркнул Юрий Кравцов.

Заместитель генерального директора по инжинирингу АО "Мосинжпроект" Михаил Надот добавил, что первые конкурсы на лучший дизайн станций метро столицы проводились еще в 1930-х годах.

"Уже в современной истории посыл возобновления этой традиции пришел от мэра Москвы Сергея Собянина. Результат уже реализованных конкурсных проектов превзошел все ожидания - архитектура новых станций неизменно вызывает восхищение как у профессионалов, так и обычных пассажиров московской подземки. Именно конкурсы дают возможность изучить последние тенденции в архитектуре и их оригинальное авторское применение. Интересно увидеть взаимодействие традиции с актуальными течениями и то, как новые идеи интерпретируются и интегрируются в современные проекты", - уточнил Михаил Надот.

Группа "Мосинжпроект" выступает официальным партнером выставки в рамках фестиваля архитектурного образования и карьеры "Открытый город", который проводится по инициативе Москомархитектуры. Деловая программа выставки включила в себя презентацию исследования "Новое поколение архитектурных бюро Москвы", конкурс лучших дипломных работ выпуска 2022 года, марафон "Свое бюро" и образовательные семинары.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Архитекторы
Архитекторы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.