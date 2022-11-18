Бочкарев: практика архитектурных конкурсов в столице будет продолжена

Сейчас мультимедийной выставкой завершается фестиваль архитектурного образования и карьеры "Открытый город"

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что при реализации значимых столичных проектов будет продолжено проведение открытых архитектурных конкурсов.

Как отметил замглавы города, уникальность российской столицы во многом объясняется выдающейся и запоминающейся архитектурой.

Бочкарев также напомнил, что сейчас мультимедийной выставкой завершается фестиваль архитектурного образования и карьеры "Открытый город", где состоялся конкурс лучших студенческих работ выпуска 2022 года.

"Студенты-архитекторы обязательно должны получать опыт работы в открытой конкурентной среде, которая позволяет выбрать наиболее подходящие решения, как с эстетической, так и с технической точек зрения", - отметил Бочкарев.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов (Группа компаний "Мосинжпроект" - участник ключевых градостроительных программ столицы) отметил, что практика открытых архитектурных конкурсов использовалась инжиниринговым холдингом, в том числе и при создании облика станций метрополитена. В частности, проведено шесть международных конкурсов на дизайн станций метро.

"Профессиональные конкурсы позволяют заметить самые современные и необычные идеи. Благодаря широкому выбору предлагаемых концепций, появляются новые знаковые объекты, улучшающие облик города. К тому же, участвуя в отраслевых конкурсах, специалисты не только демонстрируют освоенные компетенции, но и делятся с коллегами уникальным опытом", – подчеркнул Юрий Кравцов.

Заместитель генерального директора по инжинирингу АО "Мосинжпроект" Михаил Надот добавил, что первые конкурсы на лучший дизайн станций метро столицы проводились еще в 1930-х годах.

"Уже в современной истории посыл возобновления этой традиции пришел от мэра Москвы Сергея Собянина. Результат уже реализованных конкурсных проектов превзошел все ожидания - архитектура новых станций неизменно вызывает восхищение как у профессионалов, так и обычных пассажиров московской подземки. Именно конкурсы дают возможность изучить последние тенденции в архитектуре и их оригинальное авторское применение. Интересно увидеть взаимодействие традиции с актуальными течениями и то, как новые идеи интерпретируются и интегрируются в современные проекты", - уточнил Михаил Надот.

Группа "Мосинжпроект" выступает официальным партнером выставки в рамках фестиваля архитектурного образования и карьеры "Открытый город", который проводится по инициативе Москомархитектуры. Деловая программа выставки включила в себя презентацию исследования "Новое поколение архитектурных бюро Москвы", конкурс лучших дипломных работ выпуска 2022 года, марафон "Свое бюро" и образовательные семинары.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"