МИД Нидерландов вызвал посла России

Это произошло после вердикта суда по делу MH17

Посла России в Нидерландах Александра Шульгина в пятницу, 18 ноября, вызвали в Министерство иностранных дел королевства.

Вызов связан с реакцией российской стороны на решение суда по делу о крушении пассажирского самолета Boeing MH17 в Донбассе, сообщает Reuters.

После вынесения судом в Гааге вердикта по делу о крушении самолета рейса MH17 МИД России заявил, что как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России к трагедии.

Внешнеполитическое ведомство также указало на беспрецедентное давление на суд и, как результат, политически мотивированный итог процесса.

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