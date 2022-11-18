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Участники министерской встречи АТЭС осудили спецоперацию России

17:19
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Заявление повторяет формулировки из заявления лидеров G20 по Украине

Совместное заявление по итогам министерской встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в отношении ситуации на Украине содержит практически точно такие же формулировки, какие использовались в финальном коммюнике участников саммита Группы двадцати (G20) на Бали. Об этом свидетельствует документ, который в пятницу, 18 ноября, цитирует ТАСС.
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Большинство членов министерской встречи АТЭС "решительным образом осудило" спецоперацию России на Украине, однако "были и другие взгляды и различные оценки ситуации и санкций", говорится в заявлении.

Министры стран АТЭС также высказались за углубление взаимодействия в укреплении цифровой инфраструктуры и создании безопасной онлайн-среды, обязались поддерживать Всемирную торговую организацию и продвигать реформирование организации, способствовать осуществлению процесса энергетического перехода, принять более сбалансированную и инклюзивную торговую и экономическую политику, сообщает ТАСС.

Ранее глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что на мероприятии в целом "не было растерянности, не было попыток упрекать друг друга, не было желания выстраивать какие-то индивидуальные стратегии".

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