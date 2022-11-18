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Собянин: москвичи поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города

17:07
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Горожане высказали свою позицию на "Активном гражданине"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил у себя в блоге, что в голосовании на "Активном гражданине" о формате празднования Нового года в столице за два с половиной дня свое мнение высказали около 300 тысяч человек.

"Позиция горожан выражена предельно ясно и консолидировано. На протяжении всего голосования более 80% участников поддерживали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 29% высказались за обычный формат празднования, а 52% предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов", - отметил градоначальник.

Как уточнил мэр, власти Москвы откажутся от проведения фейерверков и больших уличных концертов, при этом город будет празднично украшен.

"Многочисленные новогодние и рождественские елки подарят малышам радость встречи со сказкой. Пригласим на "Елку Мэра" и другие праздничные представления детей мобилизованных москвичей и ребятишек, приехавших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - добавил градоначальник.

По словам Собянина, в целом встречу 2023 года Москва посвятит "нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома". 

Всех желающих в праздничные дни ждут парки, катки и площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", где пройдут новогодние утренники, экскурсии, кулинарные мастер-классы и многое другое, указал мэр.

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