Задержан убийца 29-летней девушки в Москве

Тело с колото-резаными ранами нашли этим утром

В Тамбовской области по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве девушки в Москве. Им оказался 25-летний уроженец Узбекистана Шохрухбек Каримов, сообщает "ТВ Центр".

Как удалось выяснить следствию, со своей жертвой он познакомился незадолго до трагедии. Пытался ухаживать, но та взаимностью не отвечала. И даже заявила в полицию, что опасается Каримова, который преследовал ее, нападал и даже душил.

Но уголовное дело возбудили только теперь - этим утром тело девушки с колото-резаными ранами в области груди обнаружили около дома на Севастопольском проспекте столицы. Найти подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения.

Вместе с Каримовым задержан сообщник, который помог ему покинуть Москву.

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