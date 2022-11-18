Путин поздравил эмира Катара со стартующим ЧМ

Российская сторона активно делилась своим опытом проведения мундиаля

В пятницу президент России Владимир Путин провел разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и поздравил его со стартующим 20 ноября чемпионатом мира по футболу, передает "ТВ Центр".

Глава ближневосточного государства в свою очередь поблагодарил за то, что российская сторона активно делилась своим опытом проведения мундиаля.

Лидеры также подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении тесной координации в энергетике - в том числе для обеспечения необходимого баланса и стабильности на глобальном газовом рынке.

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