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Путин поздравил эмира Катара со стартующим ЧМ

17:52
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Российская сторона активно делилась своим опытом проведения мундиаля

В пятницу президент России Владимир Путин провел разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и поздравил его со стартующим 20 ноября чемпионатом мира по футболу, передает "ТВ Центр".

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Глава ближневосточного государства в свою очередь поблагодарил за то, что российская сторона активно делилась своим опытом проведения мундиаля.

Лидеры также подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении тесной координации в энергетике - в том числе для обеспечения необходимого баланса и стабильности на глобальном газовом рынке.

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