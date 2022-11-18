ВСУ намеренно убили более десяти российских военнопленных

Запад закрывает на это глаза

Украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более десяти попавших в плен военнослужащих России. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве подчеркнули, что это "намеренное и методичное убийство" "никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных".

В Минобороны также указали, что новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы ВСУ над безоружными российскими военнопленными подтверждают "живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает".

Это не первое и не единичное военное преступление ВСУ, хотя этого "в упор" не замечают западные покровители режима Зеленского, заявили в министерстве.

При этом сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Ранее был представлен главы миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер, в котором говорится, что российских военнопленных в украинском плену пытали током. Как рассказала Богнер на брифинге в Женеве, представители миссии ООН задокументировали случаи пыток и жестокого обращения.

ОБНОВЛЕНИЕ (19:12): СК возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских военных.

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