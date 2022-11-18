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Ощутимое потепление придет в Москву

18:00
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Воздух прогреется до 3 градусов

В период предзимья погода очень изменчива, в столичном регионе после морозов ожидается потепление. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Зима в Москве разгуляется к выходным

При установившихся в Москве и Подмосковье вполне январских температурах и умеренном снеге синоптики обещают после выходных повышение температуры, отметил эксперт.

На следующей неделе начнется постепенное медленное потепление, во вторник днем прогнозируется около нуля, от -2 до +3 градусов.

Продержится ли выпавший снег — будет зависеть от фазы осадков. Вильфанд пояснил, что Если они будут в виде дождей, то они быстрее съедают снег, чем положительная температура", сообщает "Интерфакс".

Ранее Роман Вильфанд отмечал, что метель и продолжительный снегопад в столичном регионе свидетельствуют о приходе настоящей зимы в Москву и Московскую область.

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