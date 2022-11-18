Россиянам предложили выбрать название новому детско-юношескому движению

Голосование проводится в сообществе движения в VK

Российское движение детей и молодежи в пятницу, 18 ноября, запускает всероссийское голосование за новое название в своём официальном сообществе в соцсети "ВКонтакте" (VK).

На выбор предлагается десять вариантов, предложенных детьми и отобранных экспертами: "Российское движение детей и молодежи", "Пионеры", "Движение им. Гагарина", "Новое поколение", "Юность", "Патриоты", "Будущее России", "Движение школьников и молодежи", "Юная Россия" и "Большая перемена".

Каждый желающий принять участие в голосовании может выбрать один из предлагаемых вариантов с помощью специального чат-бота на странице движения "ВКонтакте", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу о едином детско-молодежном движении в стране. Глава государства назвал главной задачей создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. В июле президент подписал указ, согласно которому он стал председателем наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

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