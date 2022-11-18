ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам предложили выбрать название новому детско-юношескому движению

18:20
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Голосование проводится в сообществе движения в VK

Российское движение детей и молодежи в пятницу, 18 ноября, запускает всероссийское голосование за новое название в своём официальном сообществе в соцсети "ВКонтакте" (VK).
Путин поручил выделять 21 миллиард в год движению детей и молодежи

На выбор предлагается десять вариантов, предложенных детьми и отобранных экспертами: "Российское движение детей и молодежи", "Пионеры", "Движение им. Гагарина", "Новое поколение", "Юность", "Патриоты", "Будущее России", "Движение школьников и молодежи", "Юная Россия" и "Большая перемена".

Каждый желающий принять участие в голосовании может выбрать один из предлагаемых вариантов с помощью специального чат-бота на странице движения "ВКонтакте", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу о едином детско-молодежном движении в стране. Глава государства назвал главной задачей создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. В июле президент подписал указ, согласно которому он стал председателем наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дети
Дети
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.