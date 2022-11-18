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Игоря Додона освободили из-под домашнего ареста

18:39
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Политика обвиняют в госизмене и коррупции

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в пятницу, 18 ноября, освобожден из-под домашнего ареста решением Высшей судебной палаты государства.
Додон назвал заказчиков возбужденного против него дела

Политик, обвиняемый в государственной измене, незаконном обогащении и коррупции, останется под судебным контролем на 60 дней, на этот же срок ему запрещен выезд из страны.

Додон, который называл уголовное преследование политически мотивированным, заявил, что считает снятие с него домашнего ареста первой победой, однако "борьба продолжается", сообщает ТАСС.

В Кремле, комментируя уголовное преследование Игоря Додона, заявили, что это внутреннее дело Молдавии, хотя в Москве, "конечно, встревожены, что опять подобная практика применяется в отношении тех, кто является сторонником развития дружественных и взаимовыгодных отношений с Россией".

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