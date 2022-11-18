РВСН перевооружают ракетный полк Ясненского соединения на комплекс "Авангард"

Идет загрузка ракеты в шахтную пусковую установку

В Оренбургской области ракетные войска стратегического назначения приступили к перевооружению очередного ракетного полка Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард", сообщили в пресс-службе.

В настоящее время идет загрузка ракеты в шахтную пусковую установку.

"Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания", - отметили в Минобороны.

Уточняется, что инфраструктура позиционного района готова к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка. Кроме непосредственно сооружений боевого стартового комплекса, это в том числе места для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"