США предостерегли другие страны от наращивания сотрудничества с Китаем и Россией

Пекин ранее назвал Москву своим самым надежным партнером

Американские власти предостерегают другие государства от наращивания сотрудничества с КНР в военной области и предлагают сопоставить вероятные преимущества с потенциальными рисками. Такое заявление в пятницу, 18 ноября, сделали в Министерстве обороны США.

Как утверждает заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, риски углубления военного сотрудничества с Китаем слишком высоки, при этом возможные преимущества незначительны.

Каль выразил мнение, что "у других стран должны быть отношения с Пекином, это нормально", но "предостерег от того, чтобы чрезмерно углублять эти отношения в военной сфере".

Такое же предостережение представитель Пентагона высказал в отношении России. При этом Каль заявил, что государствам "приходится искать компромисс между затратами и выгодой", сообщает РИА Новости.

Министерство иностранных дел Китая ранее раскритиковало заявление стран "Большой семерки" (G7), авторы которого предостерегли Пекин от "односторонних попыток изменить статус-кво силой". Как заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, это заявление игнорирует серьезную позицию Китая и объективные факты.

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