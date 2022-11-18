Венгрия оценила свои потери от антироссийских санкций в 10 млрд евро

Будапешт считает политику рестрикций ошибочной

Венгрия потеряла в 2022 году из-за санкций Евросоюза против России 10 млрд евро. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По словам политика, ошибочная санкционная политика Брюсселя вызвала резкий рост цен на энергоносители, который привел к дефициту в венгерской экономике. При этом лишь 6 млрд евро, по расчетам властей Венгрии, можно компенсировать, а остальные 4 млрд евро лягут тяжким бременем на государственный бюджет.

Утерянные средства, как отметил Орбан, можно было бы потратить на социальные цели, повышение зарплат, сокращение налогов, выплату пособий венгерским семьям. С учетом этого премьер призвал не считать возражения Будапешта против санкций чрезмерными, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее отметил, что ЕС все активнее втягивается в конфликт на Украине и готовится взять на себя экономическое бремя по поддержке украинской экономики. Политик отмечал, что задачу Венгрии видит в том, чтобы ускорить начало переговоров, ведь только мир может покончить с продовольственным и энергетическим кризисом.

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