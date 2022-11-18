Вашингтон ввел санкции по "акту Магнитского" против еще одного россиянина

А также граждански Белоруссии

Министерство финансов США ввело санкции против россиянина Дмитрия Кудрякова.

Также рестрикции вводятся в отношении гражданки Белоруссии и трех гватемальских компаний.

Как уточнили в ведомстве, под ограничения все они попали в соответствии с "актом Магнитского" о санкциях в отношении россиян и граждан других стран, причастных, по данным Вашингтона, к нарушениям прав человека.

Впервые "Закон Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он был назван в честь скончавшегося в московском СИЗО "Матросская тишина" юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

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