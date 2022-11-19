За сутки в России госпитализировано 1063 больных коронавирусом

Заболели ковидом 5445 человек

За сутки в России госпитализировано 1 063 больных коронавирусом, всего зафиксировано 5 445 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 531 012 человек с COVID-19, умерло 391 395 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 177 человек, зарегистрировано 727 новых больных, всего в столице 3 245 827 инфицированных, скончались 46 843 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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