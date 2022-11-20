В России госпитализирован с коронавирусом ещё 641 человек

Пандемия идёт на спад

За сутки в России госпитализирован 641 больной коронавирусом, всего зафиксировано 5 217 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 536 229 человек с COVID-19, умерло 391 454 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 144 человека, зарегистрировано 808 новых больных, всего в столице 3 246 635 инфицированных, скончались 46 855 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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