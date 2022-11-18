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Россия допустила обращение в ВТО из-за решения США о статусе экономики

20:02
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Американские власти отказались считать российскую экономику рыночной

Россия может оспорить решение США о нерыночном статусе российской экономики во Всемирной торговой организации (ВТО), особенно в случае использования Вашингтоном своего решения в антидемпинговых целях. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев
Власти США назвали сроки применения к российской экономике статуса нерыночной

Представитель Минэкономразвития отметил, что Москва обсуждает с Вашингтоном тему статуса российской экономики уже давно. Замминистра выразил мнение, что оспорить решение американских властей в судах США в нынешних условиях вряд ли удастся.

Ильичев также рассказал, что спор по рыночному статусу можно будет начинать только в том случае, если сама эта методика будет применена на практике, так как "отменять само теоретическое решение крайне сложно".

Соответственно, пока обозначить сроки обращения в ВТО с жалобой на решение США невозможно, цитирует политика "Интерфакс".

В Кремле ранее заявили, что решение Соединенных Штатов исключить Россию из списка стран с рыночной экономикой является продолжением попыток давления на Москву, к которым относятся и санкции. Такие действия не способствуют стабилизации на мировых экономических рынках.

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