ВСУ совершили намеренное убийство

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВСУ пленных российских военнослужащих. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Основанием для возбуждения дела стало видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 11 безоружных военнослужащих Российской Федерации, попавших к ВСУ в плен на территории Луганской Народной Республики.

Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), а также ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, цитирует сообщение Следкома ТАСС.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более десяти попавших в плен военнослужащих России. Это не первое и не единичное военное преступление ВСУ, хотя этого "в упор" не замечают западные покровители режима Зеленского, заявили в министерстве.

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