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Bloomberg: G7 объявит о ценовом лимите на российскую нефть 23 ноября

20:20
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало

Государства — члены "Большой семерки" (G7) планируют сделать заявление об уровне ценового потолка на поставки нефти из России 23 ноября. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
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По словам собеседников агентства, американские власти озвучат для своих союзников по G7 уровень, на котором предлагается установить лимит цен, накануне встречи послов стран Евросоюза, запланированной на 23 ноября.

Если дипломаты поддержат предложение Белого дома, официально о ценовом лимите объявят в тот же день, утверждают источники.

В случае введения ценового потолка компаниям из стран, примкнувшим к этой инициативе, будет запрещено заключать любые нефтяные контракты — в том числе на транспортировку или страхование — если нефть будет продаваться по цене, превышающей установленный лимит.

Ранее источники сообщали, что западные страны при определении потолка цен на российскую нефть будут руководствоваться средней "исторической" ценой в диапазоне от 63 до 64 долларов США за баррель. При этом в Белом доме опровергали сообщения о том, что американская администрация была вынуждена пересмотреть в сторону повышения планируемый потолок цен на российскую нефть, поскольку не смогла договориться с многими странами о его реализации.

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